مدون تقني: واقع قطاع الاتصالات في ليبيا يذهب إلى الأسوأ

الوطن| رصد

قال المدون التقني “أمين صالح”، إن واقع قطاع الاتصالات في ليبيا يذهب إلى الأسوأ.

صالح وفي تصريحات متلفزة رصدتها “الوطن”، لفت إلى أن سرعات الانترنت في ليبيا لا تتماشى مع العام 2022، في ظل وجود الأجهزة الذكية، والانفتاح على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإقبال على التعلم الإلكتروني.

ولفت إلى أن متوسط سرعة الانترنت في ليبيا من 10-14، فيما تبلغ النسبة العالمية 120 و140 و5G .

وبين أن ليبيا تعني من مشكلات في البنية التحتية، وأن قطاع الاتصالات فيها غير متطور.