الخميسي: القوة الشرائية للدينار ضعيفة وهناك مخاوف من غلاء المحروقات

قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، إن القوة الشرائية للدينار ضعيفة، متابعا:” المواطن سيفرح بالزيادة لمدة شهر أو شهرين وسيطالب بزيادة ثانية لعدم قدرته على مواجهة التضخم في السوق”.

وأضاف الخميسي، في تصريحات صحفية:” كان يجب تعديل سعر الصرف مقابل الدولار لتقوية الدينار الليبي، بدل زيادة الرواتب، وهناك مخاوف كثيرة من رفع أسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها”.

ولفت إلى أن المحروقات تدخل في جميع السلع في البلاد لأنه لو تم رفع سعرها سيأثر في سعر رغيف الخبز والنقل والسلع الموردة من الخارج.

وأشار إلى أن نسبة البيانات المؤكدة للتضخم في ليبيا حوالي 28% وهي مرتفعة جداً، فالدولة غير قادرة على إعطاء المواطن الدعم النقدي بسبب وجود أزمة في السيولة.