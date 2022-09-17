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جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا تشارك في “ملتقى أولادنا الدولي” بالقاهرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

من المقرر أن تشارك جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية ببنغازي في ( ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، في دورته السادسة، المقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من ( 15- 22 ) سبتمبر الجاري بمشاركه (34) دولة وحضور عدد من النجوم والشخصيات العربية العامة .

ويذكر أن الفريق الموسيقي لجمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية سيشارك في هذه الدورة برقصات غنائية من الفلكلور الشعبي الليبي وفقرات غنائية منوعه ووطنيه وتربوية ، كما ستحيي فرقه الموسيقي للجمعية احتفاليه لنزلاء مستشفى 57357 القاهرة لعلاج السرطان وذلك في اطار الدعم النفسي للنزلاء واقامه زيارات لاهم المعالم السياحية لمدينه القاهرة .

وستشهد هذه الدورة لقاء الأطفال من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو – صيني، بمشاركة الفرق الفنية – الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن النجم “هاني رمزي” سيقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام..

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جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة

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صحيفة الساعة 24

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