جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا تشارك في “ملتقى أولادنا الدولي” بالقاهرة

من المقرر أن تشارك جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية ببنغازي في ( ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، في دورته السادسة، المقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من ( 15- 22 ) سبتمبر الجاري بمشاركه (34) دولة وحضور عدد من النجوم والشخصيات العربية العامة .

ويذكر أن الفريق الموسيقي لجمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية سيشارك في هذه الدورة برقصات غنائية من الفلكلور الشعبي الليبي وفقرات غنائية منوعه ووطنيه وتربوية ، كما ستحيي فرقه الموسيقي للجمعية احتفاليه لنزلاء مستشفى 57357 القاهرة لعلاج السرطان وذلك في اطار الدعم النفسي للنزلاء واقامه زيارات لاهم المعالم السياحية لمدينه القاهرة .

وستشهد هذه الدورة لقاء الأطفال من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو – صيني، بمشاركة الفرق الفنية – الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن النجم “هاني رمزي” سيقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام..