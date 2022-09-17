لنقي: لا أمل في إحياء «دستور الاستقلال» بعد أن انسلخت روحه

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن النظام الملكي في ليبيا، روح دستور الاستقلال لسنة .1951

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” دستور الاستقلال لسنة 1951 روحه النظام الملكي الدستوري، فإذا انسلخت الروح عن الجسد مات الجسد فلا أمل في إحيائه.

وكان لنقي، قال في وقت سابق، إن مشكلتنا في أنفسنا نحن الليبييـن نتيجة الانقسامات السياسية والأمنية وتسليم إرادتنا وقراراتنا السيادية للدّول الخارجية التي تعبث بمصيرنا تبعًا لمصالحها.

أضاف لنقي، في تصريحات صحفية، وقتها، أن من أوّل يوم عيّن فيه مجلس الأمن طارق متري رئيسًا للبعثة الأممية إلى يومنا هذا لم تنجح البعثة ولا مرّة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وتابع: “لا أرى أيّ فائدة ستجنيها ليبيـا من تعيين السّنغالي عبد الله باثيلي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية، ويجب أن يرجع الوعي لليبييـن ويكون القرار قرارهم”.