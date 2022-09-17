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الحبيب: لن نكلّ أو نملّ حتى النصر او اللحاق بالشهداء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تعهد الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، بالعمل على تحقيق نصر “ثورة فبراير” دون كلل أو ملل، أو اللحاق بالشهداء وهو يحاول، على حد تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك: “إلى كل شهداء الجهاد و الاستقلال و الثورة، إلى كل شهداء النضال المدني الوطني بزمن القمع الوثني و مجازر دجال الخيمة. الى كل الذين ارتقوا العلياء لأجل وطن سامق و راية باذخة و جاهروا بالصوت والكلم وشقوا بالحناجر الطليقة أسمال الصمت الثقيل، و خطوا بالقلم سطورا ضد الممحاة و خربشات اعواد الشانقين و زمر الطبالين وأبواق الجلاد ، إلى شهداء فبراير المجيدة رغم كيد الحاقدين و جبن المرتدين و تنصل المزاجين و نكران المتلونين”.

وتابع: “لكم يا رفاق الدرب المضيء و الوعد الثابت، عهد الفخر والذكر والوفاء و عليكم سلام الله ورحمته في جنات النعيم , فلن نكل و لن نمل حتى مطلع النصر أو اللحاق بكم تحت ثرى هذا الوطن العزيز فلا عشنا إن صمت فينا الوفاء، و لا بقينا إن سكتنا للبغاة والطغاة و باعة الدماء” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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