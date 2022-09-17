بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 17 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء على بعض المناطق ، مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الجبلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 41)مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق وترتفع يوم الاثنين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ ,وتكون اليوم على اجدابيا (35) مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ ، تسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:52).