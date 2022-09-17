الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ الى خفيف الموج على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، بينما تكون جنوبية شرقية هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية.