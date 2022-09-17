الارصاد: درجات الحرارة مرتفعة اليوم.. وتبدأ بالانخفاض غداً على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 17/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم مابين (34-42)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد وترتفع يوم الاثنين والثلاثاء على مناطق شمال غرب ليبيا ،بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق شرق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنخفض درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الاربعاء مع تكاثر للسحب من حين لأخر .

والله اعلــــــــــــــم.