شركة الكهرباء: أعمال صيانة في حي الأندلس والجفارة والأصابعة وأوباري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء عمليات صيانة في عدد من المناطق منها حي الأندلس والجفارة والأصابعة وأوباري.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة لارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية في عدد من الأحياء السكنية داخل دائرة توزيع حي الأندلس جرى إجراء عملية دوران لعدد من المحولات الكهربائية شملت استبدال محول جاهزة أبو زيد حجم 1000 ك.ف.ا بأخر حجم 1500 ك.ف.ا من محطة الأسنان ومحول 1000 ك.ف.ا لمحطة جاهزة أبوزيد ووضعه بمحطة الأسنان .

وفي الجفارة جرى صيانة دائرتي نقل جنزور الزاوية 400 ك٠ف بمنطقة السهلة (الجفارة) المتضررتين نتيجة الاشتباكات، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة على الدائرة رقم 1، وجاري العمل على صيانة الدائرة رقم 2، من قبل إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

وفي الأصابعة أشارت الشركة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لعدد من محطات التوزيع داخل نطاق دائرة توزيع الأصابعة وهي: محطة التواتيين والكلية وزميم والشطى، شملت الكشف عن الزيوت وتغيير املاح الرطوبة والنظافة العامة حفاظا على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة .

وفي أوباري جرى شحن دوائر الفجيج أوباري 220 ك . ف مما يساهم في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد اوباري باتجاه الشبكة العامة وخاصة مناطق الجنوب الليبى .