السويحلي: عقيلة يستمر في البلطجة ويصدر قراراً بتعيين رئيس للمحكمة العليا بالتزوير

ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتزوير فيما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :”يستمر عقيلة في البلطجة ويصدر قراراً بتعيين رئيس للمحكمة العليا بالتزوير”.

وأضاف:” تعيينات المناصب السيادية تحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس إجماع 30 أو 40 عضواً حاضراً،فعلها عقيلة سابقاً في تعيين النائب العام ومجلس القضاء وتواطأَ المشري معه بالصمت، ولكن الطعون الدستورية ستتوالى”.

