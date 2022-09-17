بدء صرف بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين في بنغازي

الوطن|متابعة

أعلن صندوق التأمين الصحي العام، بدء تسجيل المتقاعدين وتصويرهم واستلام بطاقاتهم في بنغازي، تمهيدًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم.

وقالت الصندوق في بيان صحفي، إن نقطة استقبال المتقاعدين ستبدأ العمل خلال مقرها بمكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة (عمارات 602) على إصدار البطاقات للمنتفعين الذين سجلوا عن طريق المنظومة أو إحدى نقاط التسجيل وفق إجراءات منظمة تكفل للمنتفع استخراج بطاقته بكل يسر وسهولة.

ومن المقرر توجيه رسائل للمنتفعين عبر هواتفهم الخاصة تحدد موعد الحضور للتصوير واستلام البطاقة، حفاظًا على تنظيم العمل وتوفير الراحة الكاملة للمنتفعين ودون الحاجة للانتظار.

يشار إلى أن صندوق التأمين الصحي العام أنشئ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 ليقدم خدمات التأمين الصحي لكافة الليبيين بجميع فئاتهم العمرية ومقدراتهم الاقتصادية وأحوالهم الصحية المتباينة وضمان تقديم خدمات رعاية صحية متميزة.