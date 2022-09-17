سفير ألمانيا: بحثت مع المنفي نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، انه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نتائج اجتماع مجموعة P3+2+2 في برلين لتوحيد جهود المجتمع الدولي لحل الازمة السياسية في ليبيا.

وبين سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه ثمن خلال اللقاء جهود المجلس الرئاسي في إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، مستعرضاً مساعِ إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

وثمن المنفي، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.