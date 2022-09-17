حرارة مرتفعة بالمناطق الغربية ومعتدلة في الشرقية

الوطن|متابعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا اليوم على مناطق غرب ليبيا، إذ تتراوح اليوم بين 34 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا وترتفع يومي الإثنين والثلاثاء على مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق شرق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الأربعاء مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء على بعض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق وترتفع يوم الإثنين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتكون اليوم على أجدابيا 35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.