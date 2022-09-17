مصرف الجمهورية: يمكن للعملاء سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أعلن مصرف الجمهورية أنه يمكن للعملاء سحب الأموال من جميع ماكينات الصراف الآلي الموجودة وذلك بسقف 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 3000 شهريا.

وبين مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن ماكينات الصرف الآلي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من التعاملات وتشمل السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد وكشف حساب مختصر.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية سلمت الخميس أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وقالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.