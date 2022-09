وذ إن نيجيريا: السجن لمدة عام لمتهمة بتهريب مراهقة نيجيرية إلى ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري عن “الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر” في نيجيريا تأكيدها صدور حكم قضائي بسجن متهمة بتهريب مراهقة ذات 19 عامًا إلى ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “وذ إن نيجيريا” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المقتضب المهم منه صحيفة المرصد، أكد صدور حكم قضائي بحق المدعوة “مابيل إيزابو” من ولاية إيدو البالغة من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة عام؛ لمحاولتها تهريب المراهقة القاطنة في ذات المنطقة إلى ليبيا عبر النيجر.

وأضاف التقرير: إن القانون النيجيري يحظر الاتجار بالنساء منهم عبر محاولة إدخالهن بشكل غير قانوني بصفة مهاجرات غير شرعيات إلى الأراضي الليبية المستخدمة من قبلهن للوصول عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، في وقت يقع فيه معظمهن ضحية للدعارة.

ترجمة المرصد – خاص

