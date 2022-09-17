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فؤاد من إيطاليا: عمر المختار كان إخوانياً

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن شيخ المجاهدين عمر المختار كان إخوانيا، لا يعترف بحدود الدول، على حد تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بمناسبة استشهاد عمر المختار، فلنحاول ان نتخيل إنه موجود معنا اليوم: عمر المختار كان سنوسيا و السنوسية كانت فى ليبيا و الجزائر و إفريقيا و حتى الحجاز فهو اخوانى يتبع التنظيم العالمى و لا يعترف بالحدود بين الدول و لا تهمه مصلحة ليبيا، والسنوسية كانت حركة تجمع بين الدين و السياسة فهم يستغلون الدين للوصول الى السلطة” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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