الأبلق: كلّ ما اتخذ في جلسة البرلمان قابل للطّعن أمام الدائرة الدّستورية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن جلسة مجلس النواب الخميس كانت دون نصاب قانوني، ولم يتعدَّ عدد الحاضرين 50 نائبًا.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، رأى أن كلّ ما اتخذ في الجلسة قابل للطّعن أمام الدائرة الدّستورية لمخالفته الإعلان الدّستوري والنظام الداخلي المنظّم لعمل المجلس.

ووصف إلزام المجلس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا بممارسة مهامها فورًا عبارة عن مناكفة سياسية.

الأبلق ختم: “رغم زيارات الأطراف المتصارعة المكّوكيّة للدّول المختلفة وآخرها زيارتا عقيلة لتركيا وقطر إلا أن الحلّ السياسي في ليبيـا بعيد المنال”.

