أفريكا إنتليجنس: الدبيبة “سعى” لمنع تعيين باثيلي

الوطن|رصد

أكد موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن عبدالحميد الدبيبة كان يسعى لمنع تعيين عبدالله باثيلي، مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.

وأضاف الموقع أنّ الدبيبة أرسل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، في الأول من سبتمبر الجاري، عن طريق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أكد فيها تحفظاته على تعيين باثيلي.

جاء في الرسالة أن حكومة الدبيبة مندهشة من تعيين باثيلي، وسط تحفظات واضحة تشاركها مباشرة مع الأمين العام، مبدية استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في المشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذه المسألة.