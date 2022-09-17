سلامة الغويل: حق الشركات التركية مكفول للعمل في ليبيا 

قال سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن ليبيا بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية الأولية، التي تسمح لمقومات قيام دولة.

وأضاف “الغويل”، في تصريحات متلفزة، أن إعادة بناء ليبيا يحتاج للكثير من الخدمات والتكنولوجيا، و تركيا لديها الخبرات والتطور العلمي لذلك، مشيرا إلى أن الشركات التركية مرتبطة مع ليبيا بعقود لا يمكن تجاهلها، ولابد من العمل على إحياء هذه العقود وتنفيذها مع مراعاة الجوانب الفنية والتقدم الزمني وضوابط جودة العمل.

وتابع، “حق الشركات التركية مكفول للعمل في ليبيا، وفق ثقافة الاستهلاك وما تحتاجه ليبيا فعلاً، وذلك بالتوافق مع المكونات الإقليمية الأخرى، ونتمنى رؤية ليبيا بمستوى تركيا، من حيث بنيتها التحتية وتطورها ودورها الفاعل في العالم.

واستكمل “أنقرة بحاجة إلى سوق، وليبيا ستكون الرابط الحقيقي بين تركيا والدول العربية والإفريقية المحاذية لليبيا”، مضيفا أن “تركيا وليبيا يجمعهما التكامل الاقتصادي، وبإمكان البلدين التوافق فيما بينهما تجسيدًا لمبدأ “رابح ـ رابح”.

واستطرد “من المهم أن تتسم العلاقات التركية الليبية بالتكامل في كافة مناحي الحياة، سواء في مجال التعليم أو التجارة أو الاقتصاد أو القطاع الخدمي أو الصحة أو البنية التحتية والطرق والطاقة وغيرها”.