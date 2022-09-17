إتمام شحن دوائر «الفجيج- أوباري» لنقل الكهرباء إلى الجنوب

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إتمام شحن دوائر الفجيج- أوباري 220 كيلو فولت، للمساهمة في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد أوباري باتجاه الشبكة العامة وخاصة مناطق الجنوب الليبي.

كما أشارت الشركة في بيان إلى أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع غرب طبرق واصلت جهودها لتحسين الشبكة؛ إذ عملت على إصلاح كوابل الضغط المنخفض المعطوبة وتركيب علب توزيع جديدة بدل المتهالكة، ضمن حملة الاستبدال علب وصناديق التوزيع المتهالكة والقديمة.

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إصلاح دائرتي كهرباء في الجفارة

وفي الجفارة، قامت الشركة بأعمال صيانة لدائرتي نقل جنزور الزاوية (400 كيلو فولت) بمنطقة السهلة، وهما الدائرتان المتضررتان نتيجة الاشتباكات الأخيرة.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة على الدائرة رقم 1، وجاري العمل على صيانة الدائرة رقم 2، من قبل إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

محطة كهرباء أوباري، 16 سبتمبر 2022. ( الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء أوباري، 16 سبتمبر 2022. ( الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء أوباري، 16 سبتمبر 2022. ( الشركة العامة للكهرباء)