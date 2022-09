ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن ما يروج عن طرح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي، هو يترأسه، كلام عارٍ من الصحة.

الأسود، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أضاف: “هذا الكلام لم يطرح على مجلس النواب وكذلك لم يطرح على الدول التي قام رئيس مجلس النواب مؤخرًا بزيارتها”.

