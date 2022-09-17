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البيوضي: مسرحية “الاعتراف الدولي” بالدبيبة “انتهت”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إنّ عبدالحميد الدبيبة يعيش وضعاً صعباً ومعقداً، باعتبار أنّ قائمة الانتظارات الطويلة تحولت لإحباطات متكررة.

وأضاف البيوضي أنّ الدبيبة انتظر دعوة حضور جنازة إلزابيث لكنها لم تأتي، وانتصر الكوني في النهاية، وانتظر دعوة القمة العربية من الجزائر فاكتشف بعد فوات الأوان أنها الأخرى أدارت ظهرها.

وتابع المترشح الرئاسي أنه “تبخرت شطحات استلام رئاسة دورة وزراء الخارجية فالسراب (يحسبه الظمآن ماء)، ولن يكون في نيويورك ليتحدث من منصة الأمم المتحدة، وهكذا فقد استدل الستار وانتهت مسرحية (الاعتراف الدولي)”.

 

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الوطن الليبية

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