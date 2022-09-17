الجارديان: اعتقال 400 تشادي في ليبيا ردًا على اعتقال 4 صيادين ليبيين في تشاد

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، احتجاز أيوب الفرجاني، آمر الكتيبة 166 بعملية الكرامة، وصهر خليفة حفتر، لـ400 تشادي، ردًا على اعتقال قوات الأمن التشادية 4 صيادين ليبيين غير شرعيين.

وكتبت الصحيفة البريطانية أن ميليشيا ليبية تعتقل مئات التشاديين، بعد احتجاز الحكومة التشادية لأربعة ليبيين مُشتبه في قيامهم بالصيد الجائر للحيوانات المهددة بالانقراض.

وكانت اعتقلت السلطات التشادية في وقت سابق، 4 ليبيين لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني وصيد أنواع نادرة من الظباء.

وقال التقرير إن حملة اعتقال التشاديين في ليبيا، لا تزال مستمرة، وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات مع تشاد.