النعاس: وجود المليشيات ضروري لحماية ليبيا

تحت عنوان “الميليشيات، بين ضرورة الوجود وخطر اللاوجود”، قال محمد النعاس محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن وجود المليشيات ضروري، وأن غيابها يضع البلاد في خطر، على حد تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الميليشيات، وجودها خطأ كبير يساهم فى عرقلة تطبيق القانون، ويؤثر فى هيبة الدولة بطريقة أو بأخرى، ولكن فى حال عدم وجودها، خطر كبير جدا قد يدخل البلد فى مآزق أشد خطرا وعلى رأسها وقوع كامل ليبيا فى مخالب الجنرال السيسى الحاكم الفعلى لبرقة فى الوقت الحاضر، والراعى الرئيسى لخليفه حفتر وحليفه عقيله صالح، وقد أثبت وجودها صدق هذا الكلام فى 2014 و 2019” على حد قوله.

وتابع قائلًا: “وبين هذه وتلك، تظل بلادنا فى حاجة شديدة إلى قيادة سياسية واعية قادرة على وضع رؤية مناسبة للخروج من هذه الورطة المحيرة” وفق تعبيره.