ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن رئيس المجلس عقيلة صالح اعترف بمبادرتـه وهي إجراء انتخابات برلمانية دون رئاسية بشرط رئاسته لمجلس رئاسي جديد ولمدة 3 سنوات.

دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال :” عقيلة صالح هو من سن سنة ترشح وتولي النواب للمناصب عندما ترشـح بجنيف2021 وتونـس 2017 دون إستقالة وسمح للنواب بالترشح وتولي مناصب وزارية.”.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يملك اختصاصات دستورية صريحة منها استفتاء الشعب على حل مجلس النواب وإصدار القوانين بمراسيم.

دغيم أشار إلى أن تغييـر المناصب السيادية يحتاج أيضًا موافقة 120 نائبًا وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي؛ وهذا مستحيل.

The post دغيم: الرئاسي يملك اختصاصات دستورية صريحة منها استفتاء الشعب على حل البرلمان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية