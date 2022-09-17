العرب اللندنية: الحافي سيرفض تسليم المحكمة العليا لعبدالله أبورزيزة

ذكرت صحيفة العرب اللندنية، أن رئيس المحكمة العليا محمد الحافي سيرفض تسليم منصبه لعبدالله أبورزيزة، مُتسلحًا بانعقاد جلسة مجلس النواب، للتصويت على رئيس جديد للمحكمة العليا، دون النصاب القانوني.

وأوضحت الصحيفة أن عدد النواب الذين صوتوا على تعيين أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا، لا يتعدوا 40 نائب فقط، من أصل 200 نائب بمجلس النواب.

وأكد الموقع أن هناك جهودا متصاعدة من قبل المجتمع الدولي في الفترة الحالية، لوضع حد للخلافات السياسية والدستورية في ليبيا، كما أن عقيلة صالح وخالد المشري يسعيان لتحقيق تقارب لتسوية عدد من الملفات، خاصة بعد المشاورات بين الطرفين في القاهرة.

وتوقعت الصحيفة أن القوى الغربية والأوروبية ستزيد من ضغوطها، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا، من خلال دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي.