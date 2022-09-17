وزارة التعليم تعلن موعد بداية العام الدراسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي للعام 2022 – 2023م سيكون في السادس عشر من الشهر المُقبِل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أن تحديد موعد بدء الدراسة جاء بموجب قرار وزير التربية والتعليم موسى المقريف رقم 563 لسنة 2022م بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

كما أعلنت الوزارة البدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي وذلك اِعتباراً من 21 سبتمبر 2022م.