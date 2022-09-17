الدبيبة يفتتح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

العنوان-مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والتي تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتبلغ سعة صالة المغادرة بالمطار نحو 1.5 مليون مسافر سنويًا، وتقع على مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع.

يشار إلى أن إنشاء هذه الصالة جاء باتفاق قبل 19 شهرًا جرى توقيعه بين مصلحة المطارات والمجلس البلدي مصراتة لإنشاء صالة مغادرة بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وأكد الدبيبة في كلمة له خلال حفل الافتتاح على أهمية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص من مؤسسات وشركات وأفراد.

وأضاف: “نمد يدينا لهم للعمل معنا لبناء الوطن وتقديم النفع للجميع”. وأردف قائلا: “أصدرت تعليمات بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص للشركات المحلية لتنفيذ مشروعات استثمارية، لدعمهم في بناء البلد”.