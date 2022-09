صالح يبحث مع عبدالجليل وحماد ملف الأطفال مرضى الأورام

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر ديوان البرلمان في بنغازي وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللقاء تناول سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجههم في عدد من الملفات الصحية المهمة التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسُبل معالجة هذه الملفات المُلحة.

