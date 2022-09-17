إعلان تأسيس «المجلس الأعلى للمرأة» من طرابلس (صور)

أعلن اتحاد «منظمات المجتمع المدني» في ليبيا، تأسيس المجلس الوطني الأعلى للمرأة من العاصمة طرابلس. ونظم الاتحاد الذي ترأسه المستشارة الإعلامية ليلى سويسي بالتعاون مع منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية «ملتقى القياديات الليبيات الأول والتأسيسي» في طرابلس الأربعاء الماضي.

حضر الملتقى عدد من السيدات قالت إنهن من الساعيات لاستقرار ليبيا، مشيرات إلى سعيهن إلى «بلورة مشروع لمواجهة خطر الشتات والتشرذم الذي تعيشه ليبيا عن طريق توحيد الجهود النسوية الليبية تحت قيادة طموحة هدفها تحقيق آمالهن في الحصول على مناصب سيادية في مراكز صناعة القرار».

النساء يبحثن عن حل للأزمة الليبية

وأوضحن أنهن يسعين إلى كسب تأييد القوى الوطنية التي تهمها مصلحة الوطن واستقراره، مضيفات أن الملتقى النسائي النخبوي «الذي تجمعت حوله القوى النسوية في عدد من المدن والأقاليم الليبية والقيادات المهنية المختلفة ذات التوجه السياسي المتنوع اتفقن حول حلحلة القضية الليبية».

وحضر الملتقى وزيرات حكومة الوحدة الوطنية وعدد كبير من أعضاء وعضوات مجلس النواب والدولة وعدد من الشخصيات الاعتبارية. وقد خرجت بعدة توصيات منها أولًا، إعلان تأسيس المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية من العاصمة طرابلس.

– مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

– 4 وزيرات يتشاورن حول خطة تطوير قدرات المرأة الليبية وتوافقها مع الأولويات الوطنية

– مفوضية الانتخابات تبدأ برنامجا تدريبيا تمهيدا لإطلاق منصة لرصد العنف ضد المرأة

توصيات بضرورة إبعاد الخارج عن التدخل في الشأن الليبي

ثانيًا، المطالبة بعدم السماح للأطراف الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن الليبي وخاصة المتعلقة بالقوانين وقضايا المرأة الليبية.

وثالثًا، الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإيقاف أي محاولات للعمليات الحربية وتأكيد وحدة التراب الليبي. ورابعًا، المطالبة بتضمين الكوتة النسائية في قانون الانتخابات البرلمانية. وخامسًا، وقف كافة أنواع ممارسات العنف ضد المرأة التي تعمل على القمع والتمييز وحق المرأة من مختلف الشرائح من ممارسة حقوقها وتمكينها.

كما شملت التوصيات المطالبة بإقرار قانون الجرائم الإلكترونية لمناهضة التنمر والعنف والابتزاز والجرائم الإلكترونية ضد المرأة والتي تهدد حياتها المجتمعية، والمطالبة بتضمين المرأة الليبية في صنع القرار وحل النزاع والمصالحة الوطنية والتمثيل العادل لصناع القرار.

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

جانب من حفل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الليبية، طرابلس، 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)