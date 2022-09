ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الرسمية الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر مجلس النواب في بنغازي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم عبدالله بليحق فإن رئيس البرلمان في مُستهل الجلسة أحاط المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر.

وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.

وخلص المجلس في جلسته الخميس إلى ما يلي :

1_ التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا .

2_ إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.

3_ قبول إستقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

4_ إختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.

5_ توجيه نداء النواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

6_ إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.

7_ تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

8_ إلزام رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

9_ إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم ، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.

The post من بينها قبول استقالة بعض النواب وإعفاء آخرين.. بليحق يكشف عن قرارات البرلمان في جلسة الخميس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية