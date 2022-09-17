خبير يكشف خللاً كبيراً في مصروفات القابضة للاتصالات

الوطن| رصد

كشف المدون التقني، أمين صالح، أنه عندما تسلّم محمد بن عيّاد، رئاسة الشركة القابضة للاتصالات، كان في رصيد الشركة 600 مليون دينار، وكان وضعها المالي جيد جدا.

وأضاف صالح، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن ريصد الشركة الآن 200 مليون دينار فقط، أي أن هناك 400 مليون صرفت بطرق غير معروفة.

وأشار إلى أنه على الشركة توضيح أوجه صرف هذه الأموال، أو يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة كيفية صرف الـ400 مليون.

وكشف أن الشركة صرف 120 مليونا على بند المرتبات والمزايا، لكن هناك بنود غير معلنة مثل بند الدعم الحكومي، مؤكدا وجود ضابية في مصروفات الشركة.