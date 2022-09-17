مردة: الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، أن الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة، لافتا إلى أن المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على تشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالإجراءات والنتائج بغية الوصول إلى انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية والمصداقية والحيادية.

وأوضح مردة أن المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، وتنتج حالة من الاستقرار التي ينشدها الليبيون جميعاً، لافتا إلى أن المفوضية حرصت على انتهاج سياسات تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها في العملية الانتخابية، حيث عملت على التواصل والتشاور معهم في جميع مراحلها.

وشدد مردة على أن هذا لا يتأتى إلا بمشاركة فعالة في عملية المراقبة وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها دولياً ، والتي تتلخص في الدقة المهنية والالتزام بالقوانين والأنظمة والحفاظ على النظام العام، مشيرا إلى أن المفوضية تطمح من خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مع شركاءها إلى تتدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة، للخروج بدروس مستفادة وتوصيات بشأن تحسين الإجراءات تمهيداً للانتخابات القادمة.