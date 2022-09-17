أمن طرابلس تحذر المواطنين من عمليات النصب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

حذرت مديرية أمن طرابلس المواطنين من الاتصالات المجهولة التي تهدف للنصب والاحتيال.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المكالمات الكاذبة قد يدعي أصحابها أنهم من جهات رسمية مثل البنوك أو المستشفيات أو شركات الاتصالات.

وأشارت مديرية أمن طرابلس أن هناك بعض المؤشرات على الاتصالات الكاذبة منها أن المكالمة تبدو غير احترافية بالإضافة إلى سماع ضجيج مستمر كما أن بيئة المتصل تبدو مزدحمة كما أن الاتصال يكون عادة عبر تطبيق فايبر أو واتس آب مع ملاحظة أن المتصل لا يتحدث العربية بشكل جيد.