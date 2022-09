واشنطن تحث القادة الليبيين على الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات

ليبيا – دعت الولايات المتحدة عبر سفارتها في ليبيا الخميس، القادة الليبيين إلى الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشار إلى مرور قرابة العام على تسجيل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية”.

وأضافت السفارة: “نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع”.

السفارة الأمريكية أكدت أن الديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب، وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد.

