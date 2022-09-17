الشائبي: سعر صرف الدولار سيستمر في الارتفاع لهذه الأسباب

قال الخبير المصرفي عمران الشائب، إنه من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع مقابل باقي العملات خصوصا أن اجتماع البنك الفدرالي سيكون يوم 20-21 هذا الشهر ليزيد سعر الفائدة “خامس مرة هذا العام” .

وأضاف الشائبي: أنه من المتوقع أن يصل سعر الجنيه المصري إلى 22 مقابل الدولار قبل نهاية هذا العام (حاليا 19.25) وسيتم رفع الفائدة مع الفدرالي ب 1.5%، أما الدينار التونسي( حاليا 3.19) فمن المتوقع أن يصل إلى 3.75 مقابل الدولار مع نهاية العام وقرابة الخمسة دينار مع نهاية 2023 .

وتابع “الشائبي” قائلاً: أما فيما يخص الدينار الليبي فستكون مفاجأة مع نهاية العام، مضيفاً أن الدولار له مفاجأة تاريخية أخرى، من المتوقع أن تحدث نهاية 2025 والتي ستغير من مفهوم سوق سعر الصرف العالمي.

وأضح “الشائبي” أن حديثه ليس تنبؤات وإنما متابعة لما حدث وما يحدث، ومحاولة لقراءة المستقبل، ربما تكون صحيحة أو خاطئة والله اعلم، والوقت هو الحكم.