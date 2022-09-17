الشكري: من يزرعون شجرة وحدهم من يستحقون “الله أكبر مرتين”  

علق المصرفي والكاتب محمد الشكري، على مشروع زراعة أكثر من 150 ألف شجرة زيتون في زليتن، قائلا “وحدهم من يزرعون شجرة، من يمسحون دمعة يتيم من يزرعون الأمن والأمان في هذه البلاد”.

وجاء تعليق “الشكري” على خبر نشرته صفحة “الساعة24″ عبر فيسبوك حول الانتهاء من زراعة أكثر من 150 ألف شجرة زيتون في زليتن لإنتاج مليون لتر زيت زيتون بجودة عالية والدخول للأسواق العالمية”.

وقال الشكري معلقا على الخبر “وحدهم من يزرعون شجرة، من يمسحون دمعة يتيم، ومن يفرجون كربة اهلهم، وحدهم من يزرعون الأمن والأمان في هذه البلاد وحدهم من يستحقون الله اكبر مرتين”.

وتابع قائلاً”أما اللصوص والحذاق والمتاجرين برزق شعبنا ودماء أبنائنا والآم حرائرنا فسينتهون كما انتهت الباندات والفلاقهة والمطلينبن تحية لأصدقائي في شركة الربيع . وحدهم من يستحقون الله اكبر مرتين”.