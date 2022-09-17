أمن بنغازي: ضبط رئيس تشكيل عصابي امتهن السطو المسلح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص من ذوي السوابق يترأس تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح قام بسرقة منزل مواطن وحرقه بالكامل إضافة إلى أنه مطلوب لدى القضاء على ذمة عدة أحكام غيابية.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه أُحيل إلى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي محضر استدلال من مركز شرطة بوعطني بشأن شكوى أحد المواطنين ضد أشخاص ملثمين كانوا يستقلون مركبة آلية نوع تويوتا سيكويا سوداء اللون قاموا بسرقة محتويات شقته وألقوا فيها قنابل يدوية ما أدى إلى احتراقها بالكامل وعند خروجهم قامو بالرماية على المواطنين في الشارع بواسطة أسلحة نارية.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وانتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وقاموا بتمشيط المكان وجمع المعلومات وتمكنوا من معرفة هوية أحد أفراد هذا التشكيل ومحل سكنه وتبين أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية.

وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم بمنطقة أرض الحراسة وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ه.ع.ر واعترف بسرقته لمحتويات الشقة وحرقها وتفجيرها بالقنابل اليدوية والرماية العشوائية في الشارع كما إعترف بقيام التشكيل المسلح الذي يتزعمه بعمليات سرقة بقوة السلاح للمواطنين وللعمالة الوافدة.

وبالتعميم على المتهم اتضح أنه مطلوب على ذمة 6 محاضر بمركز شرطة العروبة ومحضر بمركز شرطة بوعطني ومطلوب لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية وتم إحالته للنيابة العامة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه كان برفقة المتهم ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم.