بهدف نقل الكهرباء إلى الجنوب.. إتمام شحن دوائر ” الفجيج- أوباري”

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إتمامها شحن دوائر الفجيج- أوباري 220 كيلو فولت، للمساهمة في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد أوباري باتجاه الشبكة العامة وخاصة مناطق الجنوب الليبي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع غرب طبرق واصلت جهودها لتحسين الشبكة؛ إذ عملت على إصلاح كوابل الضغط المنخفض المعطوبة وتركيب علب توزيع جديدة بدل المتهالكة، ضمن حملة الاستبدال علب وصناديق التوزيع المتهالكة والقديمة.

وفي سياق المتصل قامت شركة الكهرباء في الجفارة بأعمال صيانة لدائرتي نقل جنزور الزاوية (400 كيلو فولت) بمنطقة السهلة، وهما الدائرتان المتضررتان نتيجة الاشتباكات الأخيرة.

حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة على الدائرة رقم 1، وجاري العمل على صيانة الدائرة رقم 2، من قبل إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق طرابلس.