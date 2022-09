ليبيا – قال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة رأس لانوف لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس إن العاملين في شركة رأس لانوف لإنتاج النفط والغاز تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى ،وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات لإنتاج النفط والغاز.

بودبوس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أشار إلى أنه بجهود كل العالمين في شركة رأس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين.

وأضاف أن العمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتابع هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط.

وتابع حديثه: “العناصر الوطنية المتميزة في شركة راس لانوف استطاعت وأثبتت جدارتها الفنية والهندسية والتقنية في ظل الظروف القاهرة الصعبة، فهُم لا يعرفون المستحيل”.

وأكد أن مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإيثيلين تسير على أحسن مايرام،موضحًا أن التشغيل النهائي للمجمع الصناعي سيكون خلال أيام من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.

وأردف: “سيتم اختبار باقي الضواغط تباعاً وإتمام تجارب التشغيل النهائية والتأكيد على جاهزية المصنع وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات”.

بودبوس أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن البدء الرسمي في مراحل التشغيل بعد الانتهاء من كل المراحل التجريبية وأخذ الموافقات اللازمة والإعلان عن إدخال مادة النافتا.

The post بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.. إعادة تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية