أوبك: ليبيا تحتل المرتبة الثانية إفريقيّا في إنتاج النفط

أفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن شهر أغسطس احتلال ليبيا للمرتبة الثانية إفريقيًّا في الدول المنتجة للنفط والمصدرة له، من حيث مستوى الإنتاج النفطي اليومي، بقدرة إنتاجية بلغت مليون 123 ألف برميل يومياً بعد استئناف عمل عدد من الحقول الرئيسية، ورفع القوة القاهرة في يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن المرتبة الأولى كانت من نصيب أنغولا، فيم كانت نيجيريا في الترتيب الثالث بعد ليبيا، بالإضافة أن 10 دول ارتفع إنتاجها للنفط خلال أغسطس، من بينها ليبيا والسعودية والكويت.

وأضافت المنظمة أن آفاق الإمدادات تحسنت لعدة عوامل، منها عودة إنتاج النفط الليبي وارتفاع إمداد خام بحر الشمال المتوقع تحميلها في أكتوبر القادم، واستمرار الإمداد من احتياطيات البترول الاستراتيجية الأمريكية، حسب وصف المنظمة في تقريرها.

وأكدت “أوبك” في تقريرها تناقص المخاوف بشأن التوقعات التي أشارت إلى شح المعروض النفطي بعد عودة إنتاج الخام الليبي، واستمرار معروض النفط الخام من احتياطيات البترول الاستراتيجية.

وأشارت المنظمة إلى توقعات ارتفاع برامج خام بحر الشمال في أكتوبر، وعودة الإنتاج الليبي، بالإضافة إلى استمرار واردات الخام من غرب تكساس الوسيط إلى شمال غرب أوروبا، تؤثر على قيمة الخام الخفيف.

وبينت منظمة الدول المصدرة للنفط، متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ 29.65 مليون برميل في اليوم، بأغسطس الماضر، بارتفاع 618 ألف برميل على الأساس الشهري، مُعلّلة ذلك بازدياد إنتاج في ليبيا والسعودية

وكشفت المنظمة أن متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ 29.65 مليون برميل في اليوم في أغسطس الماضي، بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري، مرجعة ذلك إلى زيادة إنتاج الخام بشكل رئيسي في ليبيا والمملكة العربية السعودية.