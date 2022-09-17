القطراني يؤكد ضرورة دعم القطاعات الخدمية في الكفرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2022

أكد علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا على ضرورة دعم القطاعات الخدمية عبر مد خطوط مياه الشرب بمدينة الكفرة وكذلك دعم قطاعي الكهرباء والصحة

وأشار النائب، خلال لقائه بعميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، ومدير شركة الخدمات العامة الكفرة ابو بكر صادق بدر، اليوم السبت إلى ضرورة دعم قطاع الكهرباء بالبلدية سواء عن طريق وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية، أو عبر لجنة إدارة الأزمة المكلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

شدد القطراني خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه ببنغازي بحضور عضو مجلس النواب عن بلدية سعيد أمغيب الكفرة على دعم قطاع الصحة من خلال توفير احتياجات مستشفى الكفرة حتى يقدم خدماته لأهالي المدينة على أكمل وجه.

وبين القطراني أن الحكومة تولي اهتماما خاص بمدينة الكفرة لما لموقعها من أهمية استراتجية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المختنقات التي تواجه سير عمل بلدية الكفرة، والمشاريع المتعثرة بالمدينة ومستوى الخدمات في القطاعات، وخاصة قطاع الصحة والخدمات التي يقدمها لمواطني البلدية.