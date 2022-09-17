السفير الألماني: لقاء بناء مع الدبيبة تناول آخر التطورات السياسية

اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحيمد الدبيبة.

ووصف أونماخت اللقاء بأنه «بناء»، مشيرا إلى منافشة آخر التطورات السياسية في ⁧‫ليبيا‬⁩.

تأكيد ألماني على ضرورة الانتخابات

وأضاف السفير، في بيان على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، «أكدت على الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار».

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والخميس الماضي، كشف أونماخت عن جهود بلاده لتشكيل توافق دولي حول ليبيا ضمن مسار برلين، وذلك عقب لقائه مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.