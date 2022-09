الهادي: الرئاسي حاول لعب دور لإيجاد مخرج للأزمة السياسية ومكان له في المعادلة الليبية

ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي إن المجلس الرئاسي حاول لعب دور لإيجاد مخرج للأزمة السياسية وإيجاد مكان له في المعادلة الليبية وهذا الدور أدخله إلى حلبة الصراع السياسي، كما تسبب الأمر في شعور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بخطورة الخطوة كونه يرى الرئاسي منافسا له،على حد تعبيره.

الهادي وفي تصريح لموقع “عربي21″ أضاف:” عقيلة يحاول الزج بالمجلس الرئاسي في أزمة حكومة الدبيبة ليتسنى له لعب دور يمكنه من إنهاء الحكومة والرئاسي معا ليستطيع من خلال ذلك استعادة الصلاحيات له أو تشكيل حكومة ورئاسي آخر باتفاق جديد”، وفق قوله.

وتابع الهادي حديثه: “هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في رئاسة المحكمة العليا التي فعلت مؤخرا الدائرة الدستورية وذلك استعدادا لمواجهة قرارات وإجراءات عقيلة صالح المخالفة، والغريب أن كلمة رئيس البرلمان خلت من أي حديث عن الانتخابات إلا في حديثه عن شروط الترشح للرئاسة”.

