دومة: لم يتم البت في قرار “شروط الترشح للرئاسة” حتى الآن

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة في تصريحاتٍ لوكالة “سبوتنيك” أنه لم يتم البت في قرار استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور لعدم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.

هذا وكان قد قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان الأخيرة في 15 سبتمبر الجاري، إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور.

فيما نفى أعضاء مجلس الدولة التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الليبي بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة.