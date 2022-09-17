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دومة: لم يتم البت في قرار “شروط الترشح للرئاسة” حتى الآن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة في تصريحاتٍ لوكالةسبوتنيكأنه لم يتم البت في قرار استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور لعدم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.

هذا وكان قد قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان الأخيرة في 15 سبتمبر الجاري، إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور.

فيما نفى أعضاء مجلس الدولة التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الليبي بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة.

الوسوم

ُ#ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصباح دومة

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الوطن الليبية

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