افحيمة: حكومة الدبيبة ستستمر في رئاسة اجتماعات الجامعة العربية لهذا السبب

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه يتوقع استمرار حكومة الدبيبة في رئاسة اجتماعات جامعة الدول العربية.

وقال افحيمة في تصريحات صحفية إن الجامعة العربية شكلت لجنة قانونية لدراسة جدوى ترأس حكومة الدبيبة لاجتماعات الجامعة بناء على طلب مصر.

وتوقع النائب أن اللجنة القانونية المشكلة لن تصل إلى نتيجة كون الأزمة الحكومية هي شأن داخلي ليبي.

وفي سياق آخر، أشار افحيمة إلى أن نواب الجنوب طالبوا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ولم يتم تحديد جلسة انتخابه بعد.