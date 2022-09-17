اعتقال صوماليين اقتحموا سفارتهم غرب العاصمة الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، اعتقال مجموعة من الجالية الصومالية اقتحمت فجر أمس، مقر سفارتهم بمدينة جنزور (غرب العاصمة طرابلس) مشيرة أن ذلك تم بالتنسيق بين القائم بالأعمال السفارة ووزارتي الخارجية والداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنها كلفت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بالتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى ضبط المعتدين وإحالتهم على مركز الشرطة المختص.

في شأن آخر، أعلن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه سيجري زيارة إلى روسيا خلال الأيام المقبلة، لكن لم يحدَّد موعدها بعد، مشيراً إلى أنها تستهدف بحث العلاقة بين البلدين.

ومن المقرر، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الليبية» أن يمثل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي ليبيا في مراسم تشييع جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، المقررة يوم الاثنين المقبل.

وبينما افتتح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» اليوم، صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي بغرب البلاد، أعلن سعد جاب الله المدير العام لمطار طبرق الدولي، تعليق العمل لكل رحلات النفط والحقول النفطية، ورحلات الوفود والمسؤولين من المطار وإليه، حتى إشعار آخر.

ولم يوضح سعد، مبرر هذا القرار الذي نشره عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام محلية أرجعته إلى محاولة مصلحة المطارات حجب صفة الدولي عن المطار، مشيرة إلى أن شركات الطيران ألغت رحلاتها من المطار وإليه على الرغم من توافر الإمكانات المطلوبة في المطار.

وكان مقرراً أن يزور المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مدينة غات في الجنوب الليبي، اليوم، استجابة لدعوة من حكماء المنطقة وأعيانها وقبائلها.