الصغير: اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا عبر التصويت المباشر يعد خطوة صحيحة قانونيًا ودستوريًا

ليبيا – قال رئيس لجنة العدل بمجلس النواب عبد الهادي الصغير إن اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا عبر التصويت المباشر في جلسة البرلمان، يعد خطوة صحيحة قانونيًا ودستوريًا.

الصغير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، لفت إلى أن حديث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عن المجلس الرئاسي وصلاحياته هي معلومات دقيقة.

وعزا الصغير ذلك إلى كون الرئاسي لا علاقة له بالقاعدة الدستورية.

الصغير بين أن القاعدة الدستورية مهمة لجان مجلسي النواب والدولة والتي عقدت 3 جولات حول المسار الدستوري وأنجزت أغلبه، بل وتم التوافق بين رئيسي المجلسين حول نقطة الخلاف بشأن جنسية المرشح على أن يكون من أبوين ليبيين وفقط.

