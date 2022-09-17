عادل جمعة: لا يوجد قانون صريح يحضر مجلس الوزراء من تخصيص أراض للسفارات

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قال، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، إن من حق المجلس تخصيص الأراضي، لأي جهة كانت، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة بشأن تخصيص أراضٍ لبناء سفارات عدد من الدول الأجنبية في طرابلس.

وأضاف، في إيجاز صحفي، اليوم السبت، أن الأرض المخصصة ملك من أملاك الدولة الليبية وليس عليها أي مشروع أو موانع قانونية تحول دون تخصيص الأرض للسفارات والهيئات الدبلوماسية.

وقال إن “حكومة الوحدة تتعامل مع هذا الملف بإجراءات قانونية سليمة”. وتابع، “لا يوجد قانون صريح وواضح يحضر على مجلس الوزراء تخصيص أراض للسفارات”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة لتخصيص الأراض بناء على عرض من وزارة أو هيئة أو معاملة بالمثل وهذه سلطة تعود له وهو من يملك حق القرار وفق مصالحه ومصالح الدولة الليبية”.

ووافق، مجلس وزراء حكومة الوحدة، الأحد الماضي، على تخصيص أراضٍ لصالح سفارات كل من الولايات المتحدة وتركيا وقطر والإمارات؛ وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.