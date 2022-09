صالح عن تعيين الرئاسي للنواب في السفارات: لم تجدوا الكفاءات إلا في مجلس النواب ؟

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، الخميس، إن المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”، داعيًا إياه إلى التقيد باختصاصاته.

عقيلة وفي كلمة له خلال جلسة المجلس المنعقدة في بنغازي تابعته صحيفة المرصد، أضاف أن “المجلس الرئاسي يلمح ويهدد، وإذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية”.

وواصل حديثه : ” المجلس الرئاسي الحقيقة، يقوم بتسمية بعض السفراء، ونريد أن نعرف من الرئاسي هل هو لم يجد كفاءة إلا في مجلس النواب؟ هل يريد إخلاء مجلس النواب من هذه الكفاءات إن وجدت، هل هذه رشوة؟ هل هذا وعد بالرشوة لمن ينتظر أن يكون سفيرًا أو حاكمًا أو مسؤولًاً؟ هذا الأمر حقيقة في تعدٍ وعدم احترام لمجلس النواب وحتى للناخبين الذين انتخبوا النواب ليكونوا نوابا وليس سفراء موظفين، هذا الأمر يجب أن ندرسه ونبحث فيه”.

وواصل حديثه:”المجلس الرئاسي يلمح ويهدد أن إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإنهاء موضوع القاعدة الدستورية. فإن المجلس يضع قاعدة دستورية، وحتى يصدر مراسيم بقوانين أولا بنقول إن عهد منحة الدستور قد ولى منذ مدة طويلة، كانت بداية أنا يتفضل الحاكم بإعطاء منحة لمواطنيه، ثم انتقل إلى أن تكون عقد ثم إلى لجنة لتضع الدستور واخيرًا لجنة انتخب واستفتاء من الشعب حتى يكون هناك دستور”،مؤكدًا أنه لايستطيع أحد أن يضع الدستور.

وأكمل:” الدستور يجب أن يستفتى عليه الشعب ما يقدرش حد يقول إن هذا الدستور،الرئاسي ندعوه ونرجو أن يطلع على اختصاصاتها المقررة في الاتفاق وهو رغم هذه المدة الطويلة لكن هناك مثل معلش اسمحولي مثل ليبي(واحد قال لواحد نضربك كف أطيح في مكة قاله على يدك نحج) ،الرئاسي يتعامل مع حكومة الدبيبة وليس كما يقول بأنه على مسافة واحدة من كل الأطراف إذا هو منحاز إلى طرف دون الأخر،علينا أن نبحث في الاتفاق السياسي ربما يكون قد عاف عليه الزمن”.

وأوضح عقيلة صالح، أن “الجمعية العمومية للمحكمة العليا ورجال القضاء، رشّحوا عبد الله أبورزيزة لمنصب رئيس المحكمة، ومجلس الدولة قام بتزكيته بالتشاور مع مجلس الدولة، وسيتم التصويت على تكليفه لاحقا ،و محمد الحافي بلغ سن التقاعد ومددت له الجمعية لـ 5سنوات وتم التمديد له وهذا من اختصاصاتها”.

كما أعلن رئيس مجلس النواب التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.

وقال صالح، إنه “يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين”، مضيفا: أن “الأمر يُـترك للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين”.

ونوه صالح أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لا يتبعون مجلس النواب وتتلقى أوامرها من الحكومة،معلنًا أنها فقدت الصفة القانونية ،مطالبًا بإحالة رؤوساء هذه المؤسسات إلى التحقيق للتقصير في أداء مهامهم،داعيًا إلى استبدالهم بالتعاون مع مجلس الدولة.

